"نشرة أخبار الميديا" تطلق "نجوم خلف شاشة" لتكريم جنود العمل الإعلامي

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أطلقت "نشرة أخبار الميديا" الإلكترونية، المهتمة بتغطية أخبار المجال الإعلامي، مبادرة جديدة بعنوان "نجوم خلف الشاشة" تكريمًا لمجهود كل من يقف وراء صناعة المحتوى الإعلامي من مخرجين وبروديوسور ورؤساء تحرير ومديرين تحرير البرامج، والمعدين وكتاب البرامج ومهندسين الديكور والمصورين، وغيرهم من الفئات المختلفة طوال مسيرتهم في العمل الإعلامي، كما تشمل المبادرة فئات أخرى سيتم النشر عنها تباعًا، وأيضًا تكريم الصحفيين المتميزين في مجالاتهم.



وحتى الآن نشرت الصفحة سير ذاتية عن بعض المخرجين والمنتجين الفنيين والمعدين ورؤساء تحرير البرامج، وهناك فئات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعًا، وعلى سبيل المثال، تم نشر بروفايلات الصحفي والسينارست محمد الشواف، والمخرج هاني مهنا مخرج" مساء dmc" و" صباح الخير يامصر"، والمخرج إبراهيم عز الدين مخرج "صباح الخير يا مصر" ونشرة السادسة بالقناة الأولى في تطوير التليفزيون المصري، وكذلك برنامج " أحلى أكلة" مع علاء الشربيني، والي ولي الدين مدير إدارة الإخراج والإنتاج الفني للنهار، أحمد داغر مخرج بقناة النهار، ومحمد سمير مخرج برنامج" معكم مع منى الشاذلي" وأيضًا senior producer قناة CBC سفرة.



باسم عزمي المدير التقني لقناة الأهلي، والمخرج محمد بدوي، وسام سمير زكي بروديوسر بقناة الزمالك، وعماد فتوح مخرج وبروديوسر، وأحمد مهران بروديوسر ومخرج برامج، وأحمد كمال بروديوسر برنامج" الحكاية مع عمرو أديب"، ومؤمن ماهر بروديوسر برنامج" 4 شارع شريف" على شاشة الحياة، ويسر فلوكس بروديوسر ومخرجة بالتلفزيون المصري، وماجد أمين بروديوسر برنامج" أخر النهار"، وعبد الرحمن زهران مخرج "القاهرة اليوم".



والكاتب والروائي شريف أسعد، وسامي عبد الراضي رئيس تحرير شبكة النهار، وحازم عادل رئيس تحرير" أخر النهار، وحسن الزوام رئيس تحرير برنامج " المصري أفندي"، شريف بديع النور رئيس تحرير برامج عدة، وشيرين فتحي كاتبة ورئيس تحرير، داليا زين الدين رئيس تحرير ببرنامج" واحد من الناس"، ورباب الغزالي رئيس تحرير برنامج " أحلى أكلة"، وسمية إبراهيم معدة برامج.



يذكر أن "نشرة أخبار الميديا" كانت قد أطلقت مبادرة خاصة بتكريم المراسلين بعنوان «#بروفايل مراسل..#شكرا مراسل» لتكريم مراسلي ومراسلات القنوات الفضائية، ممن شاركوا في تغطية الأحداث الصعبة خلال الأشهر الأولى من عام 2020، والتي بدأت بأحداث الطقس السيء والعواصف، مرورا بانتشار فيروس كورونا العالمي، ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وصولا إلى تغطية أحداث حظر التجوال ورصد مدى التزام المواطنين.



