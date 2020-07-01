الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل "أسئلة لن يخرج عنها الإمتحان"

السبت 18/يوليه/2020 - 06:08 م
مادة التفاضل والتكامل
مادة التفاضل والتكامل
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل "أسئلة لن يخرج عنها الإمتحان"

نقدم لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة مراجعة عبارة عن مسائل متنوعة لن يخرج عنها امتحان التفاضل والتكامل للشعبة الرياضيات ومن خلال الملزمة يستطيع الطالب أن يراجع على المنهج بطريقة بسيطة قبل الامتحان الذي سيتم يوم الأحد المقبل ونتمنى لجميع طلاب الثانوية العامة النجاح والتفوق .

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

وقد تمنح درجات الرأفة تمنح إذا كانت تغير من حالة ووضع الطالب وتحديدًا للطالب الراسب في مادة أو 3 مواد، وإذا حصل الطالب عليها في الحالة الأولى سوف ينجح من الدور الأول، وفي الحالة الثانية يؤدي امتحان الدور الثاني بدلا من رسوبه وبقائه للإعادة .

وتم تجهيز عدد 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من العاشرة صباحا، وتم توفير 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة، وتتضمن اللجان الامتحانية علي 12 طالبا بكل لجنة ثانوية عامة وتسليم الطلاب كمامات بشكل يومي، ويتم تشكيل لجان لإدارة امتحانات الثانوية العامة في المحافظات.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأت من يوم  21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.







الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل "أسئلة لن يخرج عنها الإمتحان"

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