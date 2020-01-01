الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر

 

الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا

 

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بمحاربة وباء «كوفيد 19» من خلال جهود التعاون الدولية، بدأت في أبوظبي أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة «سينوفارم سي إن بي جي» بهدف مكافحة وباء «كوفيد 19».

 

 

 

وفي إطار التزام حكومة الإمارات والهيئات الصحية بإيجاد علاج لأكبر تحدٍ شهدته البشرية في القرن الـ 21 قام كل من: الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة بالبدء بتجربة المرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء «كوفيد 19» كأول شخصين يتطوعان للقيام بهذه التجربة.

 

 

وتقوم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالإشراف على الممارسين الصحيين المتخصصين لديها، وذلك ضمن 5 عيادات رئيسية في: «أبوظبي والعين إلى جانب عيادة واحدة متنقلة، الأمر الذي يضمن سهولة وصول المتطوعين المشاركين». وقالت الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي، رئيس الاستشاريين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لوباء «كوفيد 19»: «إن مشاركتنا في هذه التجارب تمكّننا من المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة وباء «كوفيد 19»، ونحن في الإمارات فخورون حقاً بأن نساعد على تسهيل هذه الاختبارات التي قد يكون لها أثر كبير عالمياً، وقد تساعد الناس على الاستفادة من الأبحاث ومن تصنيع اللقاح، في حال نجاحه، للحد من انتشار هذا المرض».

 

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