الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة





تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعتها من طلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة نهائية لمادة تحتوي علي شرح منهج علم النفس والاجتماع وتكون المراجعة بطريقة منظمة لتساعد الطالب في مراجعة مادة علم النفس والاجتماع بطريقة بسيطة قبل بدء الامتحانات.





والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بإعداد محتوى تعليمي مجاني يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة http://thanaweya.net/ من الآن وطوال فترة الامتحانات .





كما تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة،و يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.





وتكون المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة ويقوم الطالب بالدخل على thanaweya.net وانشئ حساب وسجل في المراجعات المختلفة .



