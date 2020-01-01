الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل لطلاب 3 ثانوي الشعبة العلمية رياضيات (جميع الأسئلة المتوقعة) مراجعة ليلة الامتحان





يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية رياضيات عن مراجعة ليلة الامتحان لمادة التفاضل والتكامل، وذلك لمعرفة نوع الامتحان والاسئلة المتوقعة والإجابات عليها تسهيلًا عليهم المنهج، ومن المقرر أن يتم تأدية امتحان التفاضل والتكامل غدًا الأحد الموافق 19 يوليو 2020.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن جميع أسئلة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020، ستكون من الأجزاء المُقررة على الطالب بداية من الترم الأول حتى منهج 15 مارس 2020، وهو بداية تعليق الدراسة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.





وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لمساعدة الطلاب على معرفة المناهج قبل الامتحان من خلال المراجعات النهائية التي اعتدها الوزارة نقدم لكم المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل، ومن المنتظر أن هذه الأسئلة لن يخرج عنها امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.





وتتكون المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل من 15 سؤال بالإجابات النموذجيه وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضيات متابعة توزيع الدرجات ومعرفة شكل الامتحان.





توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل:





السؤال الأول: درجة واحدة.





السؤال الثاني: درجة واحدة.





السؤال الثالث : درجة واحدة.





السؤال الرابع: درجتان.





السؤال الخامس: درجة واحدة.





السؤال السادس: درجتان.





السؤال السابع: درجة واحدة.





السؤال الثامن: ثلاث درجات.





السؤال التاسع: درجتان.





السؤال العاشر: درجة واحدة.





السؤال الحادي عشر: ثلاث درجات.





السؤال الثاني عشر: ثلاث درجات.





السؤال الثالث عشر: درجة واحدة.





السؤال الرابع عشر: درجتان.





السؤال الخامس عشر: درجة واحدة.



