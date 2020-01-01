الفيلو وشاعر الغية يعودنا بقصة من الواقع بعد انفصال سنوات

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حقق مهرجان "ناس2 الغلبان والغولة"، أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهارجان "ناس2"، تعاون مشترك بين الفيلو وشاعر الغية، ويعتبر هو أول تعاون بين الثنائي عقب انفصالهم، وهو سوشيال ميديا "سامو الإرهابي، ومونتاج باسم جمال.

ويحكي مهرجان "ناس2"، قصة حقيقة وواقع يعيش فيه، ويضم بعض الكلمات منها "حكايات بتدور وتدور،عن راجل كان غلبان راجل مظبوط على القوت، يابا ليل ونهار شقيان ومعاه بنتين حلوين وجمالهم بالألوان، ومراته كانت في حياته مصدر صدر أحزان بتون عليه كل يوم عايزة تجيب سيغة أو هدوم والراجل دايق السموم ساكت علشان بناته، ماشي في رعاية الإله،ولا عمره يفوت الصلاة".

وتعبر هذه القصة، عن رجل فقير متزوج وأنجب ابنتان،وكانت دائما تطلب منه زوجته أن تشتري ذهب وملابس ولكنه كان يريد أن تنجب له زوجته ولد، وذهبت للدكتور ولا توجد عندها مشكلة وذهب الرجل أيضا للطبيب ليكتشف أنه عقيم وأن ابنتاه ليسو بناته فقام بقتلها وقتل نفسه.

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