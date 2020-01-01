رد صادم من مدحت العدل على عفاف مصطفى بعد انتقادها عبدالرحمن ابو زهرة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
أعرب الكاتب والمنتج مدحت العدل عن حزنه الشديد، من تعليقات الفنانة عفاف مصطفى بعدما هاجمت وبشدة، الفنان القدير عبدالرحمن ابو زهرة
وهي وتصفه بأنه يشفط الأوكسجين من موقع التصوير بسبب انتقاداته اللازعة للفنانات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".


وغرد مدحت العدل على تعليق الفنانة عفاف مصطفى بعد هجومها الشديد قائلا :" خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبوزهرة ..الحقيقة أنا لا أعرفها ولا اريد ذكر إسمها - أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة- ولكني أشهد |أن الفنان الكبير وقد عملنا معاً إنساناً عظيماً فناً وخلقاً وموهبةً".


ويشار إلى أن الفنان "أبو زهرة" تحدث عما يمر به خلال مكالمة هاتفية قائلا :" أنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه، كل المخرجين اللي في مصر ماكانوش اتولدوا لما أنا كنت نجم واتعرض لإهمال كبير منهم، أنا كنت كوميديان معرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف واحتفلت في مارس الماضي على مرور 60 عامًا على احترافي".


وتابع الفنان الكبير حديثه قائلاً: "أنا من النوع اللي لو مامثلش يطق يموت، أنا بعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة، ولدي خبرة طويلة، فأنا اتربيت في فترة عبقرية وسط عدد من العباقرة في شتى المجلات الفنية، أما الأن أنا لا أرى مبدعين وعباقرة، مضيفا إلى أنه لا أحد يتواصل معه من الوسط الفني الحالي، فكل من كان يتواصل معه توفي، ووضح أبو زهرة أن ما يخرجه من حالة الاكتئاب التي يعيشها هي أن يمثل دورا كوميديا، مؤكدًا أنه بارع في الكوميديا.


جدير بالذكر أن عفاف نشرت عبر حسابها الشخصي قائلة :"مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات، أو النجمات الصغيرات، مابيعجبكش العجب، تنتقد حتي عفويتهم وأزيائهم كمان، ولك وقائع عديدة مؤسفة".



وأضافت عفاف قائلا :"تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج، والإنتاج وتتفلسف طول الوقت، وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل، إنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغولة يا غولة عينك حمرة، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني؟ طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك".


ومن ناحية أخرى هوجمت الفنانة عفاف من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد منشورها لكنها لم تتحمل موجة الغضب، وقامت بحذفها منشورها.

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