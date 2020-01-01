العودة من جديد.. اللواء هشام صادق مديرًا للحماية المدنية بالجيزة

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365 يوما قضاهم اللواء هشام صادق داخل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ليعود مرة آخرى كمساعدا لوزير الداخلية للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ذلك ضمن حركة التنقلات العام لمساعدي الوزير للعام الحالي 2020.



منتصف شهر يوليو من عام 2018، ترأس اللواء هشام صادق الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قادما من محافظة جنوب سيناء ليحدث طفرة في الإدارة الخدمية، وشارك خلال فترة عمله بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في العديد من الحرائق أبرزها حرائق المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، ومخازن الأخشاب بالوراق وإمبابة.



وشارك أيضا قوات الحماية المدنية في الأسبوع الماضي في السيطرة على حريق خط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات الداخلية لعام 2020، على النحو التالي:



لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.

لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.

لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.

لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.

لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.

لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.

لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

