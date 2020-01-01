عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمًا بقبول شكوى النادي المقدمة ضد نادي النجم الساحلي واللاعب سليماني كوليبالي، وذلك بإلزام النادي التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق أن تقدم بها الأهلي، في إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.





وجاء في حكم الاتحاد الدولي إبلاغ النادي التونسي واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.





كما شمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادي الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي:





– حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.





– في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».





– حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.





– في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».





وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه.





يذكر أن النادي الأهلي هو أول نادٍ على مستوى القارة الإفريقية يوظف لائحة تراخيص الأندية، التي تنص على عدم مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية المختلفة إذا كان عليها مديونيات للغير سواء لاعبين أو أندية أو أي جهات أخرى.



