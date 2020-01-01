نجح في الدنيا ونال الشهادة في الأخرة.. نور كلش غريق مصيف بلطيم

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أكد رؤوف كلش، عم الشاب نور كلش الغارق بمصيف بلطيم منذ 9 أيام ولم يتم إستخراج جثمانه حتى الأن، أن إبن شقيقه نور المقيد بالصف الثالث بكلية الهندسة بعد الفرقة الإعدادي، قد ظهرت نتيجته الجامعية ونجح في أبحاث جميع المواد، ويأتي ذلك في الوقت الذي تبحث الأجهزة التنفيذية والغواصين عن جثمان الشاب نور الغارق في أحد شواطئ مصيف بلطيم منذ 9 أيام، والذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.



وأضاف رؤوف كلش، خلال حديثه مع "الفجر "، أن نور إبن شقيقه كل سنة يخرج من الأوائل علي دفعته وكان مشهورا بحسن الخلق والتدين بين أهالي قريته "الرغامة" التابعة لمركز الرياض، لينال النجاح في الدنيا والشهادة في الأخر نتيجة موته غرقا في البحر.



وتقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس بتكثيف البحث خلال الفترة الماضية عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 9 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الاستحمام برفقة شقيقه.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفرالشيخ، دشنوا هاشتاج "أنقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وتصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



