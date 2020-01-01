"ساجد" أصغر عضو باتحاد الكتاب: "تشرفت بلقاء الرئيس وتكريمه لي"

قالت والدة الطفل ساجد محمد عبد الفتاح، سفير الطفولة في العالم وأصغر عضو باتحاد الكتاب والمثقفين في العالم، إن نجلها مجتهد في كتابة الشعر، ولكل مجتهد نصيب.





وأشارت إلى إنها عقب نشر قصيدة لنجلها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، تواصل معها رئيس اتحاد المثقفين والكتاب العرب، الدكتور محمد حسن كامل، واثنى على القصيدة وطلب منها إرسال شهادة ميلاد ساجد، لضمه كأصغر عضو بالاتحاد في باريس.





وأضافت والدة ساجد محمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبلانة" المذاع عبر إذاعة "راديو مصر"، أن هذا التكريم لنجلها كان تكريم كبير من الله لابنها، مشيرة إلى أنه منذ يومين كان هناك مهرجان الطفل المبدع شارك فيه نجلها العام الماضي، وتواصل معها رئيس المهرجان؛ لإبلاغهم أن ساجد سيلقي كلمة افتتاح المؤتمر الدولي للطفولة العالمية حصل على سفيرة الطفولة العالمية للفن والإبداع، من رئيس البرلمان الدولي للطفولة العالمية.





وألقى الطفل ساجد، قصيدة إهداء إلى إذاعة "راديو معاك" وبشكل خاص برنامج "خبلانة"، كما ألقى قصيدة أخرى وجهها لأهالي قرية شبرا البهو الذين رفضوا دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم، ضحية فيروس كورونا، قدم خلالها الاعتذار للدكتورة سونيا على ما فعله أهالي قريتها، معربًا عن بالغ سعادته لاستضافته ببرنامج "خبلانة".





ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلالها: "أنا بحبه جدًا، وكان ليا الشرف أني قابلته وكرمني واتصورت معاه"، مضيفًا: "حسيت أنه حضن اب"، وألقى قصيده في حب الرئيس السيسي، منوهًا بأنه كتبها في ذكرى ثورة 30 يونيو، تستعرض أهم الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.



