عفاف مصطفى تناقد عبدالرحمن ابو زهرة و الجمهور: "انتي كمبارس"

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صرح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بمعاناته بالإكتئاب بسبب عدم تقديمه أعمال فنية وعبر عن استيائه من ذلك، وبالتزامن مع ذلك هاجمت الفنانة عفاف مصطفى، الفنان "أبو زهرة"، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت عفاف مصطفى، قائله: "مفيش ممثلة سلمت من انتقادك ولسانك طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن والواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات، ما بيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان،ولك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة،وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأوكسجين من اللوكيشن وجاي تقول شغلوني وجربوني،طب غير من نفسك الأول علشان محدش عنده طاقة وطول بال ليك".



وتفاعل الجمهور مع منوشر "مصطفى"، عبر خاصية التعليقات وانقسمو بين مؤيد ومعارض زتعاطف معه عدد كبير من الجمهور وكانت أبرز التعليقات "وأدي واحدة كوبارس جاية تتكلم"،"عندها كلمة حلوة تقولها معندهاش متتكلمش"، "النصيحة على الملا فضيحة".



وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد أفضى بما في قلبه عبر تصريحات تليفزيونية عن معاناته بسبب الجلوس في المنزل وعدم عرض أعمال فنية تستحق عليه، وأوضح أنه فنان كوميدي.