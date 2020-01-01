هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

يسعى مسئولو نادي الزمالك لاستغلال توقف مفاوضات الأهلى بالفترة الأخيرة مع أسامة جلال، مدافع إنبى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته.

ودخل الزمالك في مفاوضات رسمية مع اللاعب ووكيله، لإقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض فى ظل حاجة الفريق لجهوده.

ورغم اعتراف وكيل اللاعب لإدارة الزمالك بتوقيع اللاعب فى وقت سابق للأهلى، إلا أن هناك جدية كبيرة فى مفاوضات الزمالك لضمه.

وأوضحت أن الزمالك يحاول الحصول على توقيع اللاعب قبل فتح باب المفاوضات مع إنبى بشكل رسمى، وحسم الصفقة.





وكان أسامة جلال على رأس أهداف الأهلي في الميركاتو الصيفي، قبل أن تتجمد المفاوضات مع الفريق البترولي لضم اللاعب.