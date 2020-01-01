هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

السبت 18/يوليه/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يسعى مسئولو نادي الزمالك لاستغلال توقف مفاوضات الأهلى بالفترة الأخيرة مع أسامة جلال، مدافع إنبى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته.

 

ودخل الزمالك في مفاوضات رسمية مع اللاعب ووكيله، لإقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض فى ظل حاجة الفريق لجهوده.

 

ورغم اعتراف وكيل اللاعب لإدارة الزمالك بتوقيع اللاعب فى وقت سابق للأهلى، إلا أن هناك جدية كبيرة فى مفاوضات الزمالك لضمه.

 

وأوضحت أن الزمالك يحاول الحصول على توقيع اللاعب قبل فتح باب المفاوضات مع إنبى بشكل رسمى، وحسم الصفقة.


وكان أسامة جلال على رأس أهداف الأهلي في الميركاتو الصيفي، قبل أن تتجمد المفاوضات مع الفريق البترولي لضم اللاعب.

أخبار تهمك

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ نصف ساعة

قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

منذ 38 دقيقة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات

منذ ساعة و 7 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 7 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

02:06 م

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

05:54 م

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

04:30 م

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة