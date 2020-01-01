"متقولش صحبي" يقرب من ربع مليون مشاهدة عقب طرحه بأيام

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وصل مهرجان "متقولش صاحبي"، لـ 116 ألف مشاهدة عقب طرحه بأيام قليلة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان "متقولش صحبي"، غناء فيلو، والسويسي، وجرافيك أحمد محروس، وسوشيال ميديا سامو الإرهابي، وكلمات شمس الناسف، وتم طرحه يوم 8 من الشهر الحالي.



ويحتوي المهرجان على بعض الكلمات منها: "صاحبي مين متقولش صاحبي أنا صاحبي يابني دراعي،كنت ضهره في شدته وكان سبب في ضياعي،مش هقول في عقلك إيه وكلام يلا ملوش داعي،ليا رب كبير مليش غيره أحكيله أوجاعي بفكر مين جالي في شدة،ياريت شوفت في يوم أنا مودة".