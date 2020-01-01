7 فوائد لفيتامين "د" المدرج ضمن بروتوكول علاج كورونا

اشتمل البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على عدة فيتامينات ومعادن من أهمها فيتامين "د" حيث أن له دور كبير في تقوية المناعة في جسم المريض وتصدي الجسم لأي فيروس أو بكتيريا أو أي نوع من الجراثيم إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى كما أنه توجد أطعمة غنية بفيتامين د مثل البروكلي وكبد الحوت وأسماك أعالي البحار مثل السلمون والسردين وغيرها.





وفي نفس الوقت نصحت هيئة الدواء المصرية بعدم الإستخدام المُفرط لفيتامين "د"، لأنه قد يسبب ضعف عام ومشاكل بالكلى والإحساس بالقيء والغثيان إلى جانب انخفاض مستويات السكر بالدم ويجب الحفاظ والإلتزام بالجرعة التي حددها البروتوكول العلاجي لمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19





وترصد بوابة " الفجر" 7 فوائد لفيتامين د بحسب ما ذكره موقع "health" في النقاط التالية:





1- يسمى فيتامين د " بفيتامين أشعة الشمس " حيث يستطيع الجسم أن يقوم بامتصاصه من خلال ضوء أشعة الشمس في الفترة ما قبل الظهيرة ويؤدي فيتامين د دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم للإنسان نظرًا لأنه مصدر غني بالكثير من الفوائد الصحية المهمة في بناء جسم الإنسان.





2- يعتبر فيتامين "د" ضروري وهام لنمو العظام وإعادة تشكيل العظام لأنه يعزز من امتصاص الكالسيوم بشكل جيد.





3- يساعد فيتامين"د" على تمعدن العظام بشكل طبيعي لأنه يجعل الجسم يمتص الكالسيوم في الأمعاء بصورة طبيعية مما يسمح بتمعدن العظام بشكل طبيعي في نهاية الأمر.





4- يتميز فيتامين "د" بأن له قدرات كبيرة على بناء العظام وينعكس ذلك بشكل كبير على تأثيره في تقوية العضلات.





5- يعتبر فيتامين "د" له دور أساسي في دعم وتعزيز الجهاز المناعي في جسم الإنسان عن طريق تصدى الجهاز المناعي في جسم الإنسان للبكتيريا والفيروسات الضارة ومحاربتها بشكل قوي.





6- يعمل فيتامين "د" على تقليل خطر العدوى التنفسية الحادة وتعتبر من أهم وأبرز الفوائد في ظل ما يواجهه العالم من وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





7- يفيد فيتامين "د" أيضًا في أن له دور أساسي وهام في تقليل مخاطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.