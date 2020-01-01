خروج رئيس محكمة استئناف الجيزة من عزل قنا بعد تماثله للشفاء

السبت 18/يوليه/2020 - 04:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
بسام عبدالحميد
أعلنت مستشفى قنا العام للعزل عن خروج المستشار عبد النبي كامل سليمان عبد النبي، رئيس محكمة استئناف الجيزة، وخروج 22 متعافٍ من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المتعافين عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للعزل، إلى أن معظم المتعافين الذين خرجوا اليوم بينهم كبار سن، بجانب رئيس محكمة الجيزة الذي قدم شكره العميق على النظام والإعاشة خلال فترة العزل والمستوي الطبي الرائع.

وأضاف الديب بأن جهود الأطقم الطبية التي تبذل كل ما بوسعها من أجل المرضى ساهمت في سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.


تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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