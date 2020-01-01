29 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا

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تقدم 29 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الإبتدائية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، وعضوية المستشاريين: أسامه سيد صديق، أحمد سمير حسن أبو الليل، سيف النصر فتحي حسن، محمد مصطفي عبد الخالق، قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، وبلغ عددهم 29 بينهم سيدة واحده، و" شريف نادي" عضو حالي بمجلس النواب عن مركز ملوي.

وعلي جانب أخر، أعلن مسؤول بمديرية الصحة، إن 32 أجروا الكشف الطبي، تمهيدا لخوض الانتخابات المقرره بالداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بينهم سيدتان هما: أسماء صابر علي، المقرر أن تخوض الانتخابات علي مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتوره رشا أحمد مهدي، المقرر أن تخوض الانتخابات بنظام القائمة عن حزب مستقبل وطن.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 مليون مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلي 5 مقاعد، بنظام القائمة.

وقد أعلن حزب مستقبل وطن في وقت سابق عن الدفع بـ5 مرشحين له في نظام الفردي، كما أعلن حزبي حماة الوطن والمؤتمر الدفع بعدد من المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ.

