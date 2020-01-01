المالية تحدد عدد من الجهات الحكومية التى يحق صرف مرتبتها يوم الأثنين القادم

أعلنت وزارة المالية أنه وفقا لجدوال تقسيم صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو والتى ستبدأ من يوم الاثنين القادم الموافق 20 يوليو سيتم صرف المرتبات لبعض من جهات الدولة على أن يستكمل صرف مرتبات باقي الجهات يومي الثلاثاء والأربعاء القادميين.

ومن المقرر أن تشمل الجهات التى سيتم صرف المرتبات لها يوم الاثنين 20 يوليو ، كلا من وزارة التموين والنقل والاتصالات والقوي العاملة والأوقاف، ووزارة الهجرة، ووزارة قطاع الأعمال، وشئون مجلس النواب الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الآثار، ووزارة الإسكان والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول، بالإضافة إلى عدد من الهيئات المستقلة تشمل المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الأمن، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت وزارة المالية أعلنت ت قديم موعد صرف المرتبات خلال الثلاث شهور القادمة بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.