المالية تحدد عدد من الجهات الحكومية التى يحق صرف مرتبتها يوم الأثنين القادم

السبت 18/يوليه/2020 - 04:21 م
جدول مواعيد صرف مرتبات الموظفيين
جدول مواعيد صرف مرتبات الموظفيين
الفجر الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية أنه وفقا لجدوال تقسيم صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو والتى ستبدأ من يوم الاثنين القادم الموافق 20 يوليو  سيتم صرف المرتبات لبعض من جهات الدولة على أن يستكمل صرف مرتبات باقي الجهات يومي الثلاثاء والأربعاء القادميين.

 

ومن المقرر أن تشمل الجهات التى سيتم صرف المرتبات لها يوم  الاثنين 20 يوليو ، كلا من وزارة  التموين والنقل  والاتصالات  والقوي العاملة والأوقاف، ووزارة الهجرة، ووزارة قطاع الأعمال، وشئون مجلس النواب الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الآثار، ووزارة الإسكان والطيران المدني  والبيئة والسياحة والبترول، بالإضافة  إلى عدد من الهيئات المستقلة تشمل  المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام  والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الأمن، والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وكانت وزارة المالية  أعلنت تقديم موعد صرف المرتبات خلال الثلاث شهور القادمة بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

يحصل العاملون والموظفون في الدولة في مرتب هذا الشهر على علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى حافز لكل للعاملين بالدولة.

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وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات مرتبات شهر يوليو

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