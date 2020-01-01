بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:39 م
النائب العام
النائب العام
ماريان ناجي
تقدم المحامي أيمن محفوظ، والعقيد هاني عزت والكاتب أسامة عيد، وسامي زقزوق عضو ائتلاف دعم مصر، اليوم السبت، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد ما أسموه "لجان التشهير بالقضاء والكنيسة". 

وأكد البلاغ، أنه على مدار عامين منذ مقتل رئيس دير أبومقار الأنبا ابيفانيوس تم تدشين عدة صفحات بالخارج والداخل قامت بشكل معلن بالإساءة إلي الدولة وجهات التحقيق والقضاء المصري بعد تأييد حكم الإعدام على الراهب المشلوح أشعياء المقاري (وائل سعد تواضروس) وشريكه الراهب فلتاؤس المقاري.

وجاء نص البلاغ كالآتي:

إن لجان التشهير قد قادها صموئيل سعد تواضروس، شقيق وائل سعد، ومحل اقامته أبوتيج اسيوط يعمل ترزي ومعه مجموعة قادها متهم هارب من عدة احكام يدعي وحيد شنودة والهارب وجيه روؤف الذي سخر قناته علي اليوتيوب؛ لإهانة القضاء المصري حصن العدالة والتطاول علي القيادة السياسية، مدعين أن الدولة افتعلت القضية لنهب اراضي دير ابومقار.

وجاء بالبلاغ: إن الجريمة ليست جنائية بل سياسية رغم نشر التحقيقات واعتراف المتهمين مسجل حيث دشنوا صفحات بعنوان الرهبان أبرياء من دم أبيهم الأسقف وصفحة أخري بعنوان سجل انا قبطي يقودها عاطل اسمه شنودة معز، خرج في فيديو تداولته قنوات كارهة لمصر، يطعن في القضاء وفي سمعة مقدمي البلاغ، مدعيا تلفيق التهمة والترويج لها.

وشهرت الصفحات الموتورة بالعقيد هاني عزت واتهمته بأبشع التهم، وباللواء خالد عبد الحميد (وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الامن العام - محرر محضر التحريات والشاهد الاول فى واقعة مقتل الانبا ابيفانيوس -رئيس دير ابو مقار -محافظة البحيرة والذى قتل فى ٢٠١٨٧٢٩) واتهمته بتلفيق التهمة واستمرت حملة التحريض التحريض والاتهام بالخيانة واهدار دم كل من نشر الحقيقة والخوض في سمعتهم، وقاموا بفبركة اخبار وفيديوهات هدفها تشويه سمعة مقدمي البلاغ وروجوا إننا مؤسسين لشبكات منافية للآداب ودشنوا جروبات سرية وصفحات وهمية حتى وصل الامر لاتهام البابا تواضروس الثاني ونيافة الانبا دانيال سكرتير المجمع بتسليم المتهمين والمشاركة في تعذيبهم ونعت البابا بأبشع الاوصاف وصلت لتكفيره والتحريض علي شخصه.

وتضمن البلاغ: "عندما واجهناهم هددوا بإرهابنا بقضايا ملفقة وبالفعل تم تحرير محاضر وبلاغات كيدية ويتعاون معهم بشكل مباشر شخص يدعي أشرف نادي نصيف، يدعم مباشرة الهاربين السالف ذكر اسماءهم، ويتفاخر بذلك علي صفحته داعما تحديدا القناة المشبوهة للمدعو وجيه روؤف الذي يطعن في سمعة القضاء والجيش".
بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة
بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة
بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة
بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة
بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة
بلاغ للنائب العام ضد لجان التشهير بالقضاء والكنيسة

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