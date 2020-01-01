زيدان يرفض الراحة في ريال مدريد بسبب مانشستر سيتي

رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، منح لاعبي فريقه ريال مدريد الفائز هذا الأسبوع بلقب الدوري الإسباني، إجازة قبل لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وضمن ريال الخميس إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليجا على حساب غريمه بطل الموسمين الماضيين برشلونة، ويتحضر للحلول ضيفا على سيتي في السابع من أغسطس في إياب ثمن النهائي، آملا في قلب تأخره ذهابا على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي السبت عشية الحلول ضيفا على ليغانيس الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، إن لاعبيه "لن يحصلوا على إجازة لأسبوعين".

وتابع "لدينا مباراة غدا، ومن بعدها لن نكون في إجازة. سنحصل على بعض الراحة، لكن تركيزنا سيكون منصبا على سيتي. لم ينته الموسم بعد".

وأضاف "سنحصل على عطلة لبضعة أيام لكن الجميع سيكون مركّزا على مباراة مفصلية".

وقاد زيدان ريال هذا الموسم الى لقب الليجا للمرة الثانية بعد 2017. وهو اللقب الحادي عشر للفرنسي كمدرب لريال، المهمة التي تولاها بداية من مطلع عام 2016 وحتى صيف 2018، قبل ان يعود إليها في مارس 2019.

وحقق النادي الملكي نتائج مثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد استئناف المنافسات في يونيو الماضي، إثر تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.