نجم ليفربول يتجاهل صلاح ويختار ماني في فريق الأحلام

السبت 18/يوليه/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حدد الأسكتلندي أندي روبيرتسون، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين.

 

وقال روبيرتسون، أنه سيقوم بإزعاج الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، باختيار السنغالي سادسو ماني في تشكيلة فريقه.

 

وظهر روبيرتسون في إحدى حلقات "Lockdown Tactics" على "يوتيوب" ليكشف عن اختياراته في التشكيل المثالي له قائلا: "أليسون بيكر في المرمى لأسباب واضحة، لن تجد أفضل منه".

 

وتابع: " فان دايك في الدفاع، لا يمكن التفوق عليه بسهولة عندما تلعب بـ11 لاعبا، فما بالك عندما يتعلق الأمر بخمسة لاعبين، ليست هنا فرصة".

 

وأكمل روبرتسون: "أيضا روبرتو فيرمينو، فنيًا يعتبر من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم، سيناسبه اللعب بخمسة لاعبين وسيكون مثاليا لذلك".

 

وواصل: "بالإضافة لجوردان هندرسون، لا يحصل على التقييم العادل رغم عدم تشكيك أي شخص في عمله الشاق، لكنه أذهلني عند مشاركتي مع ليفربول لأول مرة، ما يقدمه مع الفريق غير متوقع".

 

وواصل ظهير أيسر ليفربول: "سأختار بعد ذلك الذي يلعب أمامي وهو ساديو ماني، يمتلك سرعة فائقة ويسجل الكثير من الأهداف".

 

وأضاف مازحا: "وضعت ماني في التشكيل بدلا من محمد صلاح لأنني أعرف أن ذلك سيزعج مو، وهذا جيد بالنسبة لي".

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