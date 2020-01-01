وزير كويتي: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس قوة المركز المالي

السبت 18/يوليه/2020 - 04:17 م
الكويت
الكويت
الفجر الاقتصادي

أكدت  وزير مالية دولة الكويت براك علي الشیتان ، اليوم السبت ، تعليقا علي قيام  وكالة استاندر اند بورز بتثبيت تصنيفها الأئتماني عند -AA ولكن مع تعدیل النظرة المستقبلیة للمدى المتوسط من "مستقرة" الى "سلبیة"،  أن  يعد  تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA من ضمن أفضل 27 تصنیف في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة .


وأضاف أن هذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، أما تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة) والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیاً على إیجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع الي تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال"


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