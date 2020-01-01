تجديد الثقة في "صقر الصعيد".. اللواء علاء سليم مساعدًا للأمن العام

السبت 18/يوليه/2020 - 04:17 م
السيسي يكرم اللواء علاء سليم
السيسي يكرم اللواء علاء سليم
هبة عبد الحفيظ
جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة فى اللواء علاء سليم، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام، على خلفية النجاحات الأمنية المتالية في الملفات الشائكة كافة، حيث وضع خططًا على مدار الفترة الماضية، تكللت بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف في منطقة السحر والجمال بالقليوبية، وبحيرة المنزلة بالدقهلية.


وخاض قطاع الأمن العام منذ تولي اللواء علاء سليم رئاسته، ملحمة فى تطهير منطقة السحر والجمال وبحيرة المنزلة والبؤر الأجرامية فى قرى الصعيد  من بنى سويف حتى أسوان حتى لُقب بـ "جنرال الصعيد"، و"صقر الصعيد".

دك معاقل تجار المخدرات
ويعكف رجال الأمن بقطاع الأمن العام - ليلًا ونهارًا - على دك معاقل تجار الهيروين والمخدرات بمختلف أشكالها، والهاربين من الأحكام القضائية، حيث يتم التعامل بالذخيرة الحية تجاه كل من تسول له نفسه مواجهة القوات ورفع السلاح فى وجههم.

ولم تتوقف الجهود على البؤر الأجرامية فقط، بل امتدت إلى القضاء على الخصومات الثأرية ووأدها فى المهد، خاصة بمحافظات الصعيد، حقنًا للدماء، في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والفلسفة الأمنية الحديثة.

تكريم رئاسي
ومنذ تولي اللواء علاء سليم مهام عمله مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضع نصب عينيه القضاء على البؤر الإجرامية بكافة ربوع البلاد، مؤكدًا للقوات والقيادات على عدم تركها مرة أخرى لعودة العناصر الإجرامية، ولن تخرج القوات منها حتى تنتهى أسطورة المواد المخدرة.

وشدد كذلك على فرض السيطرة الكاملة عليها، والقيام بأعمال الفحص والمتابعة الميدانية لتأكد من خلوها من أباطرة الإجرام والكيف، تمهيدًا لإعادتها آمنة مثل باقي مناطق المحافظات.

ونتيجة لما سبق، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تقديرًا لجهوده المتميزة فى حفظ الأمن وتحقيق رسالته المنشودة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاء سليم حركة تنقلات الشرطة حركة تنقلات الداخلية 2020 حركة ترقيات الشرطة اللواء علاء سليم الفجر

أخبار تهمك

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ حوالي 6 ساعات

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

تجديد الثقة في "صقر الصعيد".. اللواء علاء سليم مساعدًا للأمن العام

منذ 41 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الأمن العام" يقتحم بؤر السحر والجمال مع حدود الشرقية لإسقاط أباطرة المخدرات

"أسلحة نارية" و"أحكام قضائية" وتجار مخدرات".. حصيلة مداهمات "الأمن العام" على مستوى الجمهورية

على غرار فيلم "الأمبراطورة".. الأمن العام ينهى أسطورة بؤرة البراجيل

تكليف 20 لواء و100 ضابط بتصفية 200 منطقة خطر فى القاهرة والجيزة ودمياط وأسيوط

خلال شهر.. "الأمن العام" يضبط 11 ألف عنصر إجرامي و15 هاربا من إعدام

"الأمن العام" يداهم البؤر الإجرامية بالمنزلة و"السحر والجمال" ويضبط 773 متهما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

04:30 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

01:21 م

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

03:24 م

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة