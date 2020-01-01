تجديد الثقة في "صقر الصعيد".. اللواء علاء سليم مساعدًا للأمن العام

جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة فى اللواء علاء سليم، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام، على خلفية النجاحات الأمنية المتالية في الملفات الشائكة كافة، حيث وضع خططًا على مدار الفترة الماضية، تكللت بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف في منطقة السحر والجمال بالقليوبية، وبحيرة المنزلة بالدقهلية.









وخاض قطاع الأمن العام منذ تولي اللواء علاء سليم رئاسته، ملحمة فى تطهير منطقة السحر والجمال وبحيرة المنزلة والبؤر الأجرامية فى قرى الصعيد من بنى سويف حتى أسوان حتى لُقب بـ "جنرال الصعيد"، و"صقر الصعيد".





دك معاقل تجار المخدرات

ويعكف رجال الأمن بقطاع الأمن العام - ليلًا ونهارًا - على دك معاقل تجار الهيروين والمخدرات بمختلف أشكالها، والهاربين من الأحكام القضائية، حيث يتم التعامل بالذخيرة الحية تجاه كل من تسول له نفسه مواجهة القوات ورفع السلاح فى وجههم.





ولم تتوقف الجهود على البؤر الأجرامية فقط، بل امتدت إلى القضاء على الخصومات الثأرية ووأدها فى المهد، خاصة بمحافظات الصعيد، حقنًا للدماء، في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والفلسفة الأمنية الحديثة.





تكريم رئاسي

ومنذ تولي اللواء علاء سليم مهام عمله مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضع نصب عينيه القضاء على البؤر الإجرامية بكافة ربوع البلاد، مؤكدًا للقوات والقيادات على عدم تركها مرة أخرى لعودة العناصر الإجرامية، ولن تخرج القوات منها حتى تنتهى أسطورة المواد المخدرة.





وشدد كذلك على فرض السيطرة الكاملة عليها، والقيام بأعمال الفحص والمتابعة الميدانية لتأكد من خلوها من أباطرة الإجرام والكيف، تمهيدًا لإعادتها آمنة مثل باقي مناطق المحافظات.



