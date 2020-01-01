22 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ (التفاصيل الكاملة)

السبت 18/يوليه/2020 - 04:14 م
ارشيفية
ارشيفية
عمرو الشامي
استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ 22 طلبًا حتى صباح السبت، بمقر اللجنة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وأغلقت اللجنة باب تلقي طلبات أوراق الترشح، في الثانية ظهرًا، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وتنتهى اليوم 18 يوليو.

وأعلنت اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيح برئاسة المستشار سعد السعدني، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة مفتش أول قضائي مساعد رئيس المحكمة، وعلي سعد عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد أحمد أبوكيلة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، غلق طلبات أوراق الترشح، وارتفاع عدد المرشحين إلي 22 مرشحا محتملا لخوض الانتخابات.

وتقدم لخوض الانتخابات كلا من: أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان "حزب مستقبل وطن"، رمز الكتاب، وحسن قنديل علي البحيري "حزب مستقبل وطن"، رمز القلم، وعلي محمد علي العجواني"حزب مستقبل وطن"، رمز سنبلة القمح، وممدوح حسني حامد المناخلي "مستقل"، رمز ساعة اليد، وحسن علي عبد الحميد خليل "مستقل" رمز الأسد، ومصطفى حمدي محمود جمعة "مستقل" رمز الحصان.

وطارق محمد أحمد المهدي "حزب النور" رمز النظارة، ومحمد إبراهيم عبد الحميد منصور "حزب النور"، رمز الكرسي، والسيد مصطفى حسين خليفة "حزب النور"، رمز الفانوس، ووليد محمد حسن سليمان "مستقل" رمز المدفع، ومحمود محمد عبد الله علي "مستقل" رمز الصقر، ومصطفى محمد راضي "مستقل"، رمز التمساح.

كما تقدم كلا من سعيد محمد بسيوني أبو المجد "مستقل" رمز السفينة، وبرهان أحمد السيد بدوي "حزب العربي للعدل والمساواة"، رمز برج القاهرة، وأحمد أحمد عبد المقصود أبو سعد "حزب الحركة الوطنية"، رمز البندقية، وأحمد عبد المنعم عبده النحراوي "مستقل" رمز البندقية، ومحمد عبد الواحد محمد شمس الدين "حزب أبناء مصر"، رمز الكف.

وأميرة عبد السلام عبد المجيد محمد زايد "مستقل"، رمز الفراشة، ومحمد فاروق عبد القادر يوسف "مستقل"، رمز غصن الزيتون، وفتحية عبد المنعم محمود الدشاش "مستقل"، رمز الفنجان، وعمرو فوزي عبد الحميد داود، "مستقل" رمز الأوتوبيس، وعبد العزيز محمد إبراهيم قطاطو "حزب حماة وطن" - رمز التاج.

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