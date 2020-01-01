وكيل الأزهر يتفقد "كنترول" الثانوية.. ويؤكد: لن نسمح بظلم طالب

السبت 18/يوليه/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجمع مدينة نصر، اليوم السبت، حيث قام فضيلته بتفقد أعمال الكنترول ومتابعة تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة القائمين على أعمال الكنترول من وباء كورونا.

وأكد وكيل الأزهر، خلال اجتماعه برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات، على ضرورة توخي الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان، مشددًا أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال الكنترول ولن يسمح بظلم أي طالب.

واطمأن وكيل الأزهر على سير العمل في المقر من كل العاملين في مختلف التخصصات ومدى انضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان النتيجة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالي عام 128495 طالبًا

وزار وفد من جامعة الأزهر بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، محافظة مطروح؛ لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح؛ تمهيدًا لدراسة الموضوع، والوقوف على مدى توافر المقومات الماديَّة والبشريَّة.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ تلبيةً لرغبة المحافظة في إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح عاصمة المحافظة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رئيس الجامعة كان قد شكل لجنةً؛ لمعاينة المكان المقترح لإنشاء فرع الجامعة بالمحافظة، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

والتقى وفد الجامعة الذي ضم كُلًّا من: نائبي رئيس الجامعة: الدكتور يوسف عامر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، إضافة إلى الأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة؛ نائبَ المحافظ السكرتير العام، حيث قاموا بتفقد موقع الأرض المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية وضع حجر الأساس لنواة جامعة الأزهر في محافظة مرسى مطروح.

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