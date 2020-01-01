إياد نصّار ضيف "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC مصر الليلة

يكشف النجم إياد نصّار عن وجه آخر وشخصية مختلفة في حواره مع وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" الذي يُعرض في تمام الثامنة من مساء "الليلة" على MBC مصر.

ويجيب نصار عن أسئلة تتعلق بالحب والكره والحياة والموت، والعديد من الأسئلة الافتراضية الأخرى، كما يمرّ بالاختبارات المتعددة التي يوضع فيها خلال الحلقة، كاشفاً عمّا قد يفعله إذا ما تمكن من وضع "طاقية الإخفاء"، ومِمّن قد يقرّر الانتقام وتصفية الحسابات في حال أتيحت له الفرصة. وإذا كان سائقاً لحافلة تُقلّ الفنانين، فمن هم الذين سيمنعهم من الركوب معه؟ وهل الفنانين ظافر العابدين وباسل خياط من ضمن هؤلاء؟ ومن هي النجمة الشابة التي ينكر معرفته بها؟ في الإطار نفسه، يمرّ نصّار في اختبارات دقيقة محورها الغرور والكسل والطمع والحسد والشهوة، فما هي المفاجآت التي سيسجلها؟

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "تخاريف" على MBC مصر، السبت 18 يوليو 2020 الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.