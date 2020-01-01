نجم الماكينات الألمانية: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم أوروبا

يري الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي، أن منتخب بلاده ليس مرشحًا قويًا للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام العام المقبل بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتم تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، وكان هذا التأجيل بمثابة أنباء جيدة للمدافع نيكلاس شول والجناح ليروي ساني اللذان كانا يعانيان من إصابات في الركبة ولم يكن من المؤكد مشاركتهما إذا أقيمت البطولة في 2020.





وقال روديجر لاعب تشيلسي في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم السبت :"لأكون صريحا بشكل كامل، لا أعتبر انفسنا من بين المرشحين الأوائل- هناك بعض الفرق القليلة التي تتفوق علينا".





وقال :" لدينا العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين. ربما لا يكون هذا شيئا سيئا لنا أن يتم تأجيل البطولة لمدة عام. ينبغي أن يكون الثنائي نيكلاس شول وليروي ساني جاهزين. يجب أن ننتظر لنرى ما سيسفر عنه العام المقبل".





ويلعب تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، ويسعى الفريق لاحتلال مركز في الدوري الإنجليزي يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الثالث مع تبقي جولتين على النهاية.





وقال روديجر :"نحن نسير على طريق جيد، ولكن مازال أمامنا مباراتين في غاية الصعوبة أمام ليفربول ووولفرهامبتون. الشيء الجيد أن الأمور بين أيدينا. لم يكن هناك العديد من الاشخاص الذين كانوا سيراهنون علينا لنحتل المركز الثالث في هذه المرحلة من الموسم".





ومازال تشيلسي يتواجد في دوري أبطال أوروبا ولكنه خسر صفر/3 أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.



