التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


كشفت تقارير صحفية إلى أن صفقة انتقال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي إلى الأهلي في مراحلها الأخيرة، وقريبة للغاية من الحسم بشكل نهائي، بعد دخول محمود الخطيب في مفاوضات مع رئيس نادي مازيمبي لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وفي المقابل، علق نادي مازيمبي الكونغولي على الانباء التي ترددت بخصوص انتقال جاكسون موليكا مهاجم الفريق لصفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأنباء التي ربطت اللاعب بالتواجد مع القلعة الحمراء مطلع الموسم الجديد.

وأكد هيريتير بيندولا المسئول الإعلامي في نادي مازيمبي في تصريحات صحفية،عن أن نادي مازيمبي الكونغولي لايمتلك أي عروض رسمية تخص جاكسون موليكا مهاجم الفريق في الوقت الحالي ،وماتردد عن رحيله عن الفريق امر عار تماما من الصحة".

وأضاف:" موليكا مستمر مع الفريق ، بفرمان من رئيس النادي، ولن ينتقل لصفوف النادي الأهلي ،الفريق في حاجة لخدمات اللاعب في المواسم القادمة والتفريط في خدماته خلال الميركاتو القادم ،امر شبه مستحيل".

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