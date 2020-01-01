الدولار في أسبوع.. انخفاض طفيف للعملة الأمريكية بعد موجة خسائر عنيفة

شهد سعر الدولار انخفاضها طفيفا مقابل الجنبه الصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري وذلك بالمقارنة بين متوسط سعره في البنك المركزى خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري، ليكون متوسط الانخفاض نحو 3 قروش وونشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك واسعاره خلال الاسبوع الماضي.





سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي







سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.91 جنيه للشراء. 16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.9 جنيه للشراء. 16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع. أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.96 جنيه للشراء .

16.06 جنيه للبيع .









سعر الدولار فى بنك مصر

15.96 جنيه للشراء .

16.06 جنيه للبيع .









سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.95 جنيه للشراء .

16.05 جنيه للبيع .









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.95 جنيه للشراء .

16.05 جنيه للبيع .









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.95 جنيه للشراء .

16.05 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.94 جنيه للشراء .

16.04 جنيه للبيع .









سعر الدولار فى بنك عودة

15.95 جنيه للشراء .

16.05 جنيه للبيع .































