اول رد من ياسمين عبد العزيز على زواج شقيقها وائل

السبت 18/يوليه/2020 - 04:03 م
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
أعلن الفنان وائل عبدالعزيز، وشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن زواجه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة كاريكاترية لزوجين بملابس الزفاف وغير حالته إلى متزوج.

ياسمين عبد العزيز تعلق على زواج شقيقها
ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو وظهرت من خلال الفيديو بصحبه زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكانوا يستمتعان بإجازتهما على أحد الشواطئ الساحلية، ويعتبر ذلك ردًا على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية على وجود خلافات بينهما وقد كتب الفنان أحمد العوضي تعليقًا على ذلك الفيديو.

وقال لها بتغفليني ثم ترد عليه وتقول ما ده العادي، ويذكر أن أحمد العوضي قد أعلن عن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول شهر مايو الماضي، وقد قام كل منهما بتغيير الحالة الاجتماعية على موقع الفيسبوك ولم يتم إقامة حفل زفاف أو مراسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جدير بالذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل ونحب تاني ليه في موسم رمضان الماضي بينما أخر أعمال أحمد العوضي مسلسل الاختيار وهو أيضا تم عرضه في موسم دراما رمضان 2020.

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