"أبو عمرة".. الجنرال الصعيدي مديرا لأمن البحر الأحمر

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واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة بجميع المحافظات، اليوم السبت.



يأتي ذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.



وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:



تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.



مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.



لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.



لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.



لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.



لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.



لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.



لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.



لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.



لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.



لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.



لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.



لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.



لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.



لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.



لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.



لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.



لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.



لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.



لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.



لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.



لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.



لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.



لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.



لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.



لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.



لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.



لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.



لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية







اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم، حركة التنقلات العامة للضباط والتي شهدت تعيين اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، الذي شغل منصب مدير مباحث وزارة الداخلية لعام ٢٠١٨.يذكر أن اللواء أبوعمرة من مواليد نجع حمادي، عمل منذ تخرجه في مباحث القاهرة، حيث عمل في أقسام مصر القديمة وروض الفرج حتى تولى منصب رئيس مباحث الأزبكية، ثم صار رئيسًا لمباحث قصر النيل لمدة تقرب من 10 سنوات نظرًا لكفاءته في العمل، وأدائه في انخفاض معدل الجريمة، ترقى اللواء أبوعمرة فصار مفتشا لقطاع الأمن العام بقطاع غرب القاهرة،تولى أبوعمرة مهمة إدارة مجموعة الأمن العام بالقاهرة والجيزة، ثم تمت ترقيته إلى منصب نائب مدير مباحث القاهرة في الحركة العامة 2017، ويلقب اللواء أبو عمرة بالجنرال الصعيدي نظرا لطبيعته الصعيدية وتمتعه بالجدعنة وقدرته على إنهاء العديد من الخصومات.بذل اللواء أبو عمرة جهدا كبيرا في ضبط معدل الجريمة، وأسهم في كشف غموض عشرات من قضايا الرأي العام، منها ضبط المتهمين في قضايا مقتل نيفين لطفي ومقتل طفلة الشروق وخاطفي طفل الشروق وقضية انتحار الرحاب، وقضايا عديدة تم كشفها في وقت قياسي.