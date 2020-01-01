تلقت أوراق 72.. غلق أبواب الترشح للشيوخ في محكمة الإسكندرية

أنهت اليوم السبت، لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ في محكمة الإسكندرية الابتدائية أبواب تلقي الرغبات، وذلك في يومها الأخير.





واستقبلت المحكمة أوراق 72 مرشحا بين مستقل وأعضاء أحزاب مثل مستقبل وطن، الاصلاح والنهضة، الوفد الجديد، مصر بلدي، النور، الشعب الجمهوري، حماة الوطن.





ونشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بشأن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ودعوة الناخبين للاقتراع في الداخل والخارج.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، السبت، مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.





وعن موعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فهي كالتالي:





1_ الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، مدعوون للانتخاب بمقار لجان الانتخابات الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية





2_ تُجرى انتخابات المصريين بالخارج، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.





3. تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020.









4. تُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس.









5. تُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر.









6. تُجرى الإعادة للمصريين بالداخل، 8 و9 سبتمبر.









7. تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.





وقال المستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل اتمام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكد على أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن حوالى 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت هذه الانتخابات.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية، خلال ورشة العمل التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم السبت حول انتخابات مجلس الشيوخ، أن الهيئة قامت بزيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا بحوالى 17 الف لجنة فرعية.