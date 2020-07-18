محمد هنيدي في دور فين ديزل في فيلم مشهور.. إعرف التفاصيل

نشر الفنان محمد هنيدي، فيديو له مفبرك من فيلم مشهور للنجم العالمي فين ديزل، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام.وظهر" هنيدي"، علي انه فين ديزل وقام بدور أكشن في فيلم مشهور له، حيث أعتقد الجمهور أن "هنيدي"، أصبح فين ديزل، وذلك من خلال إستخدام أحد التطبيقات لوضع وجهه مكان وجه فين ديزل، وذلك لخلق روح الدعابة والمرح بين جمهوره.وعلق "هنيدي"، علي الفيديو قائلاً: "هنيدي في دور فين ديزل حيث انه خدع الجمهور بتلك الفبركة لنشر روح الضحك والسخرية كما عودنا".يذكر ان الممثل العالمي ونجم هوليود فن ديزل إسمه الحقيقي مارك سينكلير فنسنت وهو ممثل ومنتج ومخرج أمريكي، من مواليد 18 يوليو 1967 في نيويورك. فين ديزل استطاع دخول عالم السينما وعالم هوليود بعد أن قام بالمشاركة في الفيلم الشهير "انقاذ الجندي رايان" من إخراج المخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ مثل شخصية الجندي "كابرازو" في ذلك الفيلم.