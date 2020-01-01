خاص.. محمد حماقي يبدأ التحضيرات لألبومه الجديد

السبت 18/يوليه/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
نور طلعت
بدأ الفنان محمد حماقي، بشكل رسمي التحضيرات لألبومه الجديد والذي لم يحدد حتى الآن موعد لطرحه، حيث نُفذ "حماقي"، أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.


ويضم ألبوم محمد حماقي، حتى الأن 4 أغاني حيث يتعاون معه في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين هم توما، تميم،أمين نبيل، أمير طعيمه، عزيز الشافعي، مدين، ومحمد النادي.


و يستعد حماقي، لإحياء حفل "أونلاين" في بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك بمشاركة النجم زياد برجي، كم ايحمل الحفل مفاجآت كثيرة.


ومن المؤكد سيتم طرح البوستر الرسمي للحفل خلال الأيام المقبلة عبر السوشيال ميديا.


جدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد حماقب هو ألبوم "كل يوم من ده"، واحتوى الألبوم على 20 أغنية، وهم:"يزلزل"، "كل يوم من ده"، "ليلي"، "عيونه سهرانة"،"صور"، "أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، "ياغربة"، "البداية"،"يا ستار"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضيني"، "راسمك فى خيالي"، "لاعتاب ولا حيرة"، "الحكاية حكايتنا"، "عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدني إليك".

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