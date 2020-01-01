بمشاركة مصر و25 دولة اليوم انطلاق الدورة التدريبية الدولية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة

السبت 18/يوليه/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تنطلق اليوم 19 يوليو وعلى مدى يومين أعمال الدورة التدريبية الدولية   لتطوير وتأهيل  مدربي السباحة للأولمبياد الخاص والتى تقام يومي 19و20 على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM     بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية و الاولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربي والإماراتي  للسباحة وبتنظيم  اماراتى ،  وتعد إقامة تلك الدورة الهامة تجهيزا لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا عام 2023.


ومنذ قيام الأولمبياد الخاص الإماراتي بفتح باب التسجيل إلكترونيا وقد سارعت برامج المنطقة بتسجيل مدربيها  ، الأمر الذى دعا البرنامج الإماراتى يطلب من الرئاسة الإقليمية اعتمادها دورة دولية نظرا لاشتراك مدربين من 6 دولة أجنبية إلى جانب دول المنطقة ال19 ، حيث يشارك فى الدورة مدربين من مصر ،الامارات ، ليبيا،  الأردن ،البحرين ،الجزائر ،السودان ،العراق، الكويت ، المغرب  ، السعودية ، اليمن ،إيران ، تونس ، جزرالُقمـــر ، عمان ، سوريا ، لبنان ، الى  جانب مدربين من أرمينيا ، الفلبين ، الهند ، جزر فيجي ، فرنسا.


وتبدأ الدورة فى يومها الأول  بمحاضرة عن  تأهيل مدرب سباحة  مستوى أول (أساسيات  (    يلقيها   المحاضر محمد الساحلى  ثم  يلقى  عمرو الطحاوى مدير الألعاب والمسابقات   ونائب المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى محاضرة  عن أسس  تنظيم مسابقات السباحة  فى الأولمبياد الخاص .


أما المحاضرة الأولى فى اليوم الثانى وتتناول  تأهيل مدرب السباحة مستوى أول ( التحليل الفنى لطرق السباحة) يلقيها المحاضر التونسي محمد  الساحلى ، اما المحاضرة الثانية لهذا اليوم قانون السباحة  وتنظيم المسابقات بالمسابح و المياه المفتوحه  المحاضرة فيصل درويش الامارات .


وتشهد افتتاح الدورة كلمات  سعد السفياني   الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية ، وزهير المفتي  الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة و عضو الاتحاد الدولي للسباحة ، والدكتور  عماد محيى الدين مدير عام الرياضة و التدريب بالأولمبياد الخاص الدولى ، والدكتور شريف الفولي  مدير عام الالعاب و المسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي ، وابراهيم نده  نائب رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة الفنية ،  و  عبدالله الوهيبي  أمين عام اتحاد الإمارات للسباحة وعضو الاتحاد العربي للسباحة ، و طلال الهاشمي  المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي .

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