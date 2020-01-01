ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر 2020.. وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات

ننشر لكم في السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر 2020، وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات الصحيحة، حيث يحل علينا العيد بعد أيام قليلة، وهو ثانِ الأعياد الدينية لدي المسلمين بعد عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد شهر رمضان، ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى عن طريق ذبح الأضحية.





وكشفت الحسابات الفلكية أن شهر ذي القعدة سيأتي هذا العام كاملاً أي ثلاثون يوماً، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو هو آخر أيام هذا الشهر، لتبدأ أولى أيام شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق 30 من يوليو هو يوم وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020

وعن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 جميع محافظات جمهورية مصر العربية، من المقرر أن تبدأ صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:38 صباحاً، وفي محافظة الجيزة فإنها تقام في تمام الساعة 5:39 صباحاً، وفيما يلي بيان تفصيلي لمواقيت وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك في باقي المحافظات:





محافظة الإسكندرية، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة بورسعيد، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

محافظة السويس، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

مدينة العريش، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:26 صباحاً.

مدينة الطور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

مدينة سانت كاترين، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

مدينة شرم الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

مدينة دمنهور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:40 صباحاً.

مدينة طنطا ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

مدينة طابا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:25 صباحاً.

مدينة المنصورة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

مدينة الزقازيق، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

مدينة بنها، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

مدينة شبين الكوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

محافظة كفر الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

محافظة الفيوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة المنيا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.

محافظة بني سويف، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة أسيوط، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.

محافظة سوهاج، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:43 صباحاً.

محافظة قنا، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

محافظة أسوان، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:42 صباحاً.

مدينة أبو سمبل، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

محافظة مرسي مطروح، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحاً.

مدينة الغردقة، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

مدينة الخارجة، تؤ دي صلاة العيد في تمام الساعة 5:50 صباحاً.





كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في المنزل





صلاة العيد عبارة عن ركعتين تؤدي بطريقة مختلفة عن باقي الصلوات الأخرى المفروضة، ولا يسبقها أذان أو إقامة.

حكم صلاة العيد، فهي تعتبر سنة مؤكدة عن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم.

يبدأ توقيت صلاة العيد منذ طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة، وينتهي بزوالها أي بدخول وقت الظهر.

يؤدي المسلم الركعة الأولى من الصلاة، و يكبر سبع تكبيرات متتالية عقب تكبيرة الإحرام.

يقرأ سورة الفاتحة ويتبعها بسورة قرآنية أخرى ومن السنة قراءة سورة ق أو سورة الأعلى.

يؤدي الركعة الثانية من الصلاة ويقوم بالتكبير خمس مرات متتالية عقب تكبيرة القيام.

يقرأ سورة الفاتحة ومن ثم قراءة سورة القمر أو سورة الغاشية.

يستكمل باقي خطوات الصلاة المعتادة من الركوع والسجود.

يختتم صلاة بقراءة التشهد والسلام من الصلاة عن يمينه وعن يساره.





صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك





«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».