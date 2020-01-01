آنطلاق التنشيطية الأولي للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز

السبت 18/يوليه/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
آنطلقت صباح اليوم المسابقة التنشيطية الأولي للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز "عن بعد" عبر منصة تطبيق ZOOM الإلكتروني بمشاركة 50 لاعب ولاعبة من محافظات مصر المختلفة .


تشهد المسابقة مشاركة 14 هيئة بأفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة من هيئات نادي سبورتنج ،نادي الشمس الرياضي ، نادي سموحة ، جمعية أحنا جنبك ، جمعية التثقيف الفكري بالأسماعيلية ، مركز تدريب محافظة البحر الأحمر ، نادي الصيد الرياضي بالمحلة الكبري ، مركز شباب الجزيرة ، نادي وادي دجلة فرع المعادي ، نادي وادي دجلة فرع النخيل ، مركز تدريب محافظة المنوفية ، جمعية النور والأمل ، مركز تدريب الداخلة ، مركز تدريب محافظة بورسعيد . 


أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الهدف الأساسي لأقامة هذه المسابقة هي الأستعداد لعودة الأنشطة في أغسطس المقبل ، مشيراً إلي أن أقامة المسابقة هي نتاج للتوصيات التي خرجت بها دورة أعداد المدربين في الجمباز والتي أقامها الأولمبياد الخاص المصري خلال شهر يوليو الجاري ، وأن تلك هي المرة الأولي التي يقيم فيها الأولمبياد الخاص المصري مسابقة رسمية عبر تطبيق ZOOM بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري .


من جانبه آضاف "عمرو محي الدين الطحاوي" مدير الألعاب والمسابقات أن المسابقة روعي فيها عوامل الأمن والسلامة وعدد من الآشتراطات الهامة للمشاركة منها الجلوس في مكان به شبكة آنترنت مستقرة وهاديء حتى يضمن عدم انقطاع البث والاستماع الجيد للتعليمات ، وقوف اللاعب قبل أداء المهارة حامل رقم التسجيل الخاص به بعيدا عن الكاميرا بمسافة كافية تسمح برؤية اللاعب بصورة كاملة وهو يؤدى الحركات المطلوبة بشكل كامل ، مشيراً إلي أنه عقد أمس الجمعه اجتماع مع المدربين وبحضور اللاعبين للوقوف علي جاهزية اللاعبين من الأماكن الخصة بهم والآضاءة وكذلك اختبار سرعة الآنترنت ومراجعة المهارات المطلوبة . 


يدير المسابقة من النواحي الفنية الدكتور حسين بسيوني رئيس اللجنة الفنية للجمباز الأيروبيك بالأتحاد المصري للجمباز والمدير الفني للجمباز للعديد من الأندية والهيئات الرياضية والحاصل علي رخصة التدريب الدولية من الاتحاد الدولي للجمباز .

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