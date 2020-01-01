جمال بلماضي: لن أنسى الفوز بكأس الأمم الإفريقية حتى مماتي

السبت 18/يوليه/2020 - 03:11 م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
وكالات
صرح المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، ، بأنه لن ينسى شعور الفوز بلقب كأس أمم افريقيا 2019 التي كانت في مصر.

وقال بلماضي، في حوار مصور لموقع الاتحاد الجزائري بمناسبة الذكرى الأولى لتتويج " الخضر" باللقب القاري، ونشرت بعض مقتطفاته اليوم السبت :" كنت أريد أن أكون الأول الذي يفوز ويحمل الكأس إلى الجزائر. 

هذا الشعور لا يوصف، لا أحد يمكنه أن ينتزعه منك وهو محفوظ في التاريخ، وسيبقى في داخلي حتى مماتي".


وأضاف :" لم نأت إلى مصر وفي ذهننا اننا نمثل منتخبا صغيرا أو ذلك الفريق الذي خرج من الدور الأول في دورة 2017، بل جئنا بفكرة أننا شجعان ولدينا طموحات كبيرة".

وتابع :"عند وصولنا إلى مصر، وجدنا كل شيء في مكانه، علي أن أقول إن تنظيم الكان كان رائعا، لم ينقصنا أي شيء. الاتحاد الجزائري تكفل بشكل جيد جدا بالجانب اللوجيستي كاختيار الفنادق وما شابه".

وتحدث بلماضي، عن علاقته مع اللاعبين والتي يعتبرها الأهم في مهنة المدرب، مؤكدا أنه " يحبهم ببساطة".

كان المنتخب الجزائري قد فاز على السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم أفرسيقيا بهدف مقابل لاي شئ ليتوج بالكاس الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

يشار إلى أن منتخب الجزائر فازبالكأس للمرة الأولى عام 1990.

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