الخارجية الأرمينية: السياسات التركية في التطورات الأخيرة غير بناءة

السبت 18/يوليه/2020 - 03:10 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم السبت، أن السياسات التركية في التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان غير بناءة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، أبدى اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

 

كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

 

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

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تركيا السياسات التركية الخارجة الأرمينية

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