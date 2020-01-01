محافظ كفرالشيخ يضبط عمالا يشيدون مبنى على أرض زراعية

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عمال بناء يستكملون شدة بالطابق الثاني على أرض زراعية، مستدعيا شريف نجم، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأمر بمراجعة المبنى وإزالة المخالفات.





جاء ذلك في أثناء توجهه لجوله تفقديه لمدينة سيدي سالم، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ، وحذر المحافظ من البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين في عدم إزالة التعديات.





وفي السياق ذاته، تابع محافظ كفرالشيخ، حصاد اليوم السابع بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة قلين، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.





وأكد محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 8 حالات مباني بمساحة 815م2، و26 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 18 قيراط و15 سهم بمركز قلين، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.





وذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.





جدير بالذكر؛ أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.



