محافظ كفرالشيخ يضبط عمالا يشيدون مبنى على أرض زراعية
السبت 18/يوليه/2020 - 03:08 م
عمرو الشامي
أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عمال بناء يستكملون شدة بالطابق الثاني على أرض زراعية، مستدعيا شريف نجم، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأمر بمراجعة المبنى وإزالة المخالفات.
جاء ذلك في أثناء توجهه لجوله تفقديه لمدينة سيدي سالم، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ، وحذر المحافظ من البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين في عدم إزالة التعديات.
وفي السياق ذاته، تابع محافظ كفرالشيخ، حصاد اليوم السابع بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة قلين، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 8 حالات مباني بمساحة 815م2، و26 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 18 قيراط و15 سهم بمركز قلين، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.
وذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
جدير بالذكر؛ أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.
تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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