عبد الحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية الرابعة لفريق الأهلي

السبت 18/يوليه/2020 - 03:06 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش.‏ 

وقال مدير الكرة إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏ 

وأجرى الأهلي«4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات. 

ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.‏ 


ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.‏

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