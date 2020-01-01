عبد الحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية الرابعة لفريق الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش.‏





وقال مدير الكرة إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏





وأجرى الأهلي«4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.





ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.‏









ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.‏



