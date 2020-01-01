عبد الحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية الرابعة لفريق الأهلي
السبت 18/يوليه/2020 - 03:06 م
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ملعب التتش.
وقال مدير الكرة إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.
وأجرى الأهلي«4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.
ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.
ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.