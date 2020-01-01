الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع.. هذه الأسئلة مهمة





ومن المقرر أن يؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث االثانوي، اختبار مادة علم النفس والاجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يوليو لعام 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، تسهيلا على الطلاب معرفة المنهج وشكل الامتحان.

هنــــــــــا )) وتم إطلاق منصة thanaweya من جانب وزارة التربية والتعليم لتزويد طلبة الثانوية العامة 2020 بالمراجعات النهائية التي شملت كافة المواد الأدبية والعلمية، وعن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع يمكن للطلاب الضغط على هذا الرابط لمتابعة ومعرفة الاسئلة المهمة التي لن يخرج عنها الامتحان (())





ويأمل طلاب الثانوية العامة 2020 في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة علم النفس والاجتماع الأحد المقبل، كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات امتحان مادة التفاضل والتكامل والشعبة العلمية علوم امتحان مادة الجيولوجيا، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.



