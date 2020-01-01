تجريد كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية في المنيا من رتبته الكهنوتية

السبت 18/يوليه/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
قرر المجلس الإكليريكي الفرعي في المنيا، برئاسة الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، تجريد القس رويس عزيز خليل راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الفكرية في محافظة المنيا، من رتبته الكهنوتية.

وقال الأنبا مكاريوس في بيان اليوم السبت: إن القرار جاء بعد فحص الشكاوى من شعب كنيسة الفكرية والولايات المتحدة الامريكية وكندا، والمستندات بملف التحقيق وما نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والاستماع لكثير من الأطراف ذات صلة بالموضوع، تم تجريده من الرتبة الكهنوتية وعودته الي اسمه العلماني " يوسف عزيز خليل"، وبذلك يكون قد انقطع عن صلته بالكهنوت والخدمة في الكنيسة.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عقد اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة مع اللجنة المشكلة لتدبير وتنسيق خدمة كنائس قطاع المقطم مع نيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام للقطاع والآباء الكهنة.

وتتكون اللجنة من صاحبي النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمهندس رفيق الطوخي والدكتور سعد نصر الله، تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم من اللجنة تمهيدًا للخطوات القادمة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حذرت في بيان صادر عنها، من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولهما.

وأعلنت الكنيسة رفضها التام لمحتوى هذه الكتب، وغيرها من الكتب "الفاسدة" التي تحاول أن تجذب بإقحام عبارة "إنجيل المسيح" في عناوينها.

وأشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببيان دار الكتاب المقدس بمصر حيث أنها الجهة الوحيدة التي تتولى مسئولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.

وتؤكد الكنيسة القبطية على رفضها التام لمحتوى هذه الكتب، الذي يتنافى بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي، وتهيب بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد أطلقوا حملات نقد لاذعه للقس الإنجيلي إكرام لمعي، فور تداول اسمه على غلاف كتاب الترجمة لكتب العهد الجديد بالكتاب المقدس، والصادرة عن دار نشر خارج مصر، في جزأين الأول بعنوان "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" والثاني بعنوان "البيان الصريح لحواري المسيح"، ومن ثم تواصلت بوابة الفجر مع القس أكرام لمعي لكشف حقيقة الأمر.
تجريد كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية في المنيا من رتبته الكهنوتية
تجريد كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية في المنيا من رتبته الكهنوتية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تجريد كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية تجريد كاهن الفجر

أخبار تهمك

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير مهاجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل بلوجوس (صور)

البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي

أول سيامة كهنوتية بإيبارشية لندن

هكذا تعاملت الكنيسة مع الأناجيل غير الصحيحة

البابا تواضروس يجتمع بلجنة تدبير خدمة المقطم

الكنيسة تعلن وفاة القمص أنجيلوس الأنطونى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

01:21 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة