ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل بسبب هذا الفيديو





وعلق العوضي على مقطع الفيديو قائلا "بتغفليني"، لترد عليه ياسمين عبد العزيز "دا العادي".





وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز، متابعيهما وجمهورهما عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورتين جديديتن أثناء قضاء الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.



ويذكر أن ياسمين عبد العزيز خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تانى ليه"، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر ‏وتارا عماد.



ويشارك أحمد العوضي في أحدث أعماله وهو مسلسل "شديد الخطورة" الذي يتناول قضية "الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومي".









تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند جوجل اليوم السبت الموافق 18/7/2020، وهذا بعدما نشرت مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، خلال قضاءهما عطلة الصيف في إحدى الدول الساحلية.