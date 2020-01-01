عمرو الليثي يروج لبرنامجه "خط الخير حملة تجهيز عروسة"

السبت 18/يوليه/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الإعلامي عمرو الليثي، صورة له أثناء تسجيله حلقات برنامجه "خط الخير"، الذي سيعرض علي راديو مصر وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 


وعلق الليثي، قاصداً الإعلان الترويج للبرنامج حيث قال: "انتظرونا في برنامج خط الخير علي راديو مصر و حمله تجهيز ٥٠٠٠ عروسه"، حيث أن من أهم أهداف البرنامج هو مساعده البنات اليتامي والفقراء في تجهيزهم عن طريق حملة تجهيز عروسة".


وتعودنا دائما علي أن نري الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة التليفزيون ، ومتعنا ببرامجه المختلفه وأسلوبه المتميز في العرض وفي التعامل مع الضيوف، ولكن هذه المره تختلف حيث أنه يسجل برنامج راديو سيذاع علي راديو مصر وهدفة الخير وهو برنامج "خط الخير". 


يذكر ان عمرو الليثي إعلامي مصري، وهو نجل السيناريست والمنتج ممدوح الليثي. تخرج من المعهد العالي للسينما. كان لنشئتة وسط أسرة إعلامية كبيرة مثل أسرة الليثي أثر كبير في إهتمامه بالمجال الإعلامي بصفة عامة، على الرغم من إنه لم يعتمد على والده في مشوار حياته الإعلامية.


وإستطاع "الليثي"، إثبات نفسه وسط عمالقة الإعلام بالصحافة وكذلك بالتلفزيون بدون واسطة من والده، فقدم عدة برامج كان من ضمنها برنامج (واحد من الناس)، برنامج "اختراق"، وبرنامج "أنا"، في رمضان ، وكذلك برنامج "حياتنا"، وهو برنامج ديني يحاور فيه الحبيب الجعفري.

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