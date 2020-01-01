موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق ميلان مع بولونيا اليوم السبت 18 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.









وكان قد حقق ميلان الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق بارما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









وسوف تقام المباراة بين فريق ميلان وبولونيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويحتل فريق ميلان في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.









ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 77 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.