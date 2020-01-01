جامعة الفيوم: لدينا إمكانيات ضخمة بمجال الثروة السمكية (صور)

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم السبت، لجنة قطاع الدراسات الزراعية بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور ماهر حسب النبي، لمتابعة الأعمال الانشائية التي تمت خلال الفترة الماضية للموافقة علي إنشاء كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الخليلي، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، ومستشارى رئيس الجامعة، وأيمن حلبة أمين عام الجامعة.





وعقب ذلك، أجرى الدكتور أحمد جابر والوفد المرافق له، جولة شملت عددًا من المدرجات والقاعات والمعامل بمبنى كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد - تحت الإنشاء - وأحواض الاستزراع السمكي، وأيضا معامل الفطريات والبيئة والمياه بكليات العلوم الزراعة.





وقال الدكتور أحمد جابر: إن كلية الاستزراع السمكى وعلوم المصايد المزمع إنشاؤها تضم ١٤ معملا بحثية مزرعة سمكية مكثفة تتكون من ١٢ حوض دائري للمجالات البحثية والتعليمية وأيضا الإنتاجية بالإضافة لمفرخ لأسماك البلطى مع حوض تحضين لخدمة المزرعة..



