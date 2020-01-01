أحمد أمين يعلن إنتهائه من تصوير "ما وراء الطبيعة"

السبت 18/يوليه/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
أعلن الفنان أحمد أمين، انتهاء تصوير مسلسله التليفزيوني الجديد الذي يحمل اسم "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وعلق "أمين"، قائلا: "إنتهاء تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة" حيث أنه سيعرض قريباً علي شبكة نت فليكس".


وتدور أحداث المسلسل حول في حقبة الستينيات من القرن الماضي، يعيش طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.


يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة"، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومقرر عرضه على شبكة نتفليكس قريبا بعد انتهاء عملية المونتاج.


والمسلسل بطولة أحمد أمين حيث سيجسد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد أمين، كلا من رزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة وكان قد بدأ صناعة تصوير في شهر نوفمبر الماضي.

أحمد أمين يعلن إنتهائه من تصوير "ما وراء الطبيعة"
أحمد أمين يعلن إنتهائه من تصوير "ما وراء الطبيعة"

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