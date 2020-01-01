وزير النقل يعلن عن مفاجأة للمواطنين قبل العيد

كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تعتزم بتوجيهات من القيادة السياسية تقديم عن مفاجأة جديدة للشعب المصري وهي افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل العيد، وذلك في المسافة من ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم وعدد 9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.





وكان وزير النقل الفريق أجرى صباح اليوم، جولة تفقدية بمحطة مصر بالقاهرة، والتي رافقه خلالها رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية الانطلاقة الجديدة لقطارات السكك الحديدية عالية المستوى والتي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب حيث شاهد الوزير اصطفاف لأربعة قطارات بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، الأول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال اليكتريك الامريكي الجديد حيث وصل حتى الان 70 جرار جديد من اجمالي 260 جرار جديد مخطط توريدها للسكة الحديد والعربات الروسية الجديدة والتي وصل منها حتى الان 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعرباتTOP VIP تم تجميعها بايادي مصرية في مصنع سيماف والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها واعادة تأهيلها بورش كوم ابوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد من اجمالي 90 عربة اسباني تم تطويرها والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من اجمالي تطوير 200 عربة.





وتجول الوزير داخل القطارات والتي زينتها الورود واعلام مصر والتقى بعدد من الجماهير المتواجدة بمحطة مصر والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور معها حيث أشاد الركاب بهذا المستوى الرائع التي أصبحت عليه القطارات وأكد لهم وزير النقل ان اليوم يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات المقدمه بالسكك الحديدية وهي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والخاصة بالتحديث الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر بحيث يرى المواطن سكة حديد جديدة وهو ما شاهده جمهور الركاب اليوم.





وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة قال الفريق مهندس كامل الوزير أنه يبارك للشعب المصري والعاملين بالسكة الحديد وجمهور الركاب تطوير السكة الحديد مشيرا إلى أن انه وقيادات السكة الحديد متواجدون لخدمة المواطن وتوفير كل سبل الراحة له: لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين وان الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل العمل على تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد في مصر من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة،وتطوير الورش وتاهيل العنصر البشري وتطوير علاقة العاملين ببعضهم البعض وعلاقتهم بالجمهور وذلك لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.





وأوضح وزير النقل، بأنه تم تطوير ثلاثة أنواع من العربات وهى الدرجة الثالثة والأولى فاخرة والإسبانى، مشيرا إلى أن جميع أعمال تطوير العربات تمت بأيادى مصرية وداخل ورش السكة الحديد وشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع موضحًا أن الوزارة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحتفل اليوم بتشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة كبداية لمرحلة التطوير الشاملة التي التزمنا ووعدنا بها مضيفا أن هذه الاصطفاف هو جزء من اصطفافات ل 38 قطار ب 11 محطة رئيسية بالجمهورية هي (القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، الزقازيق، طنطا، المنصورة، اسيوط، اسوان، الاقصر، المنيا، سوهاج) لافتا إلى أنه سيتم تشغيل بعض هذه القطارات ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك في حالة وجود أي كثافات في حجوزات العيد من الركاب وانه سيتم اصطفاف العربات حتي العيد لمشاهدة الركاب التحديث الكبير لقطارات السكك الحديدية.