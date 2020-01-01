خلال ساعات.. وزارة الداخلية تعلن حركة ترقيات الشرطة

السبت 18/يوليه/2020 - 02:26 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
تعلن وزارة الداخلية، خلال ساعات، حركة الشرطة لهذا العام، والتى تضم تنقلات مساعدي الوزير ومديري الإدارات والأمن على مستوى الجمهورية، وذلك بعد مراجعة الحركة عن طريق شؤون الضباط مع مكتب الوزير، والذى اعتمد هذا العام على مراعات البعد الاجتماعي، وتطوير آليات العلم الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية ومواكبة توجهات الدولة.

كما تضمنت الحركة هذا العام ترقيات دفعات 1989 و1990 إلى رتبة اللواء، وترقية دفعات 93 و94و95 إلى رتبة العميد، و99 و2000 إلى رتبة العقيد، كما تم ترقية عدد كبير إلى رتبة المقدم والرائد والنقيب وملازم أول، ودفعتا 2004 و2005 إلى رتبة مقدم، ودفعتا 2010 و2011 إلى رتبة رائد ودفعة 2016 ألى رتبة نقيب، ودفعة 2019 إلى رتبة ملازم أول ودفعة 2020 التخرج ورتبة ملازم تحت الاختبار.

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