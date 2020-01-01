خلال ساعات.. وزارة الداخلية تعلن حركة ترقيات الشرطة

تعلن وزارة الداخلية، خلال ساعات، حركة الشرطة لهذا العام، والتى تضم تنقلات مساعدي الوزير ومديري الإدارات والأمن على مستوى الجمهورية، وذلك بعد مراجعة الحركة عن طريق شؤون الضباط مع مكتب الوزير، والذى اعتمد هذا العام على مراعات البعد الاجتماعي، وتطوير آليات العلم الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية ومواكبة توجهات الدولة.



